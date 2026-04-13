Muttertagskonzert Kitzbühel
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Muttertagskonzert Kitzbühel
Der Kitzbüheler Anzeiger verlost Eintrittskarten für das "Muttertagskonzert Kitzbühel".
Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Montag, 27. April, 06 Uhr, absenden.
Informationen zur Veranstaltung
Muttertagskonzert Kitzbühel
Sa, 02.05.2026 - 20:00 Uhr
K3 KitzKongress, Kitzbühel
Es singen und spielen: Rimstinger Sänger, Kitzbüheler Viergsang, Sunnseitmusig, Salvenberg Trio, Mitterhögler Tanzlmusig. Heuer werden neben den arrivierten Sängern und Instrumentalisten auch weider junge MusikantInnen aus der Landesmusikschule ihr Können präsentieren.