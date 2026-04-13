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Muttertagskonzert Kitzbühel

Muttertagskonzert Kitzbühel

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Muttertagskonzert Kitzbühel

Der Kitzbüheler Anzeiger verlost Eintrittskarten für das "Muttertagskonzert Kitzbühel".

Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Montag, 27. April, 06 Uhr, absenden.

Informationen zur Veranstaltung

Muttertagskonzert Kitzbühel

Sa, 02.05.2026 - 20:00 Uhr
K3 KitzKongress, Kitzbühel

Es singen und spielen: Rimstinger Sänger, Kitzbüheler Viergsang, Sunnseitmusig, Salvenberg Trio, Mitterhögler Tanzlmusig. Heuer werden neben den arrivierten Sängern und Instrumentalisten auch weider junge MusikantInnen aus der Landesmusikschule ihr Können präsentieren.

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