Muttertagskonzert Kitzbühel



Sa, 02.05.2026 - 20:00 Uhr

K3 KitzKongress, Kitzbühel



Es singen und spielen: Rimstinger Sänger, Kitzbüheler Viergsang, Sunnseitmusig, Salvenberg Trio, Mitterhögler Tanzlmusig. Heuer werden neben den arrivierten Sängern und Instrumentalisten auch weider junge MusikantInnen aus der Landesmusikschule ihr Können präsentieren.

