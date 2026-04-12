Nina Hartmann

,,Good Weibrations"



Donnerstag, 28. Mai 2026

Beginn: 19:30 Uhr in der arena365



In einer Welt voller Krisen, Zukunftssorgen und Einzelzimmerzuschlägen, begibt sich Nina Hartmann in ihrem neuen Kabarett-Programm auf die Suche nach Good Weibrations – vom veganen Speckknödelretreat in Tirol bis zum Känguruboxing-Bootcamp in Australien. Nina Hartmann traut sich sogar bis in die gefährlichste Sackgasse der Menschheitsgeschichte – die Friendshipzone.



Und sie bringt von ihren Reisen einiges mit: positive Schwingungen, absurde Geschichten und fünf flauschige Hotelbademäntel. Außerdem Antworten auf wichtige Fragen des Lebens:

Wie lange soll man im Health-Retreat heißes Wasser kauen?

Ist Situationship wirklich ein Schiff um den Hafen der Ehe anzusteuern?

Und ist wahres Glück einfach genau so überschätzt wie Dubai-Schokolade?



Mit ihren GOOD WEIBRATIONS sorgt Nina Hartmann einen Abend lang für herzhafte Lacher und ein gutes Bauchgefühl. Denn gute Stimmung ist keine Frage der Umstände, sondern der Perspektive.



Erleben Sie die gebürtige Tirolerin, Schauspielerin, Autorin und Kabarettistin Nina Hartmann in Höchstform am Donnerstag, 28. Mai 2026 in der arena365 Kirchberg in Tirol und genießen Sie einen humorvollen Abend mit einem großen Augenzwinkern.



Einlass: 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn