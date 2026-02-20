Peter Brandstätter/Nicho Mailänder

Könige im Wilden Kaiser

Die Edelweißgilde Kitzbühel zwischen Ständestaat, Hakenkreuz und Gipfelkreuz



Seit über 100 Jahren hat die Edelweißgilde mit ihren bedeutenden Kletterern und Bergsteigern und ihren sportlichen Großtaten nicht nur in den Wänden des Wilden Kaisers ihre Spuren hinterlassen, sondern auch Politik und Kultur Kitzbühels geprägt und wurde über die Grenzen Tirols hinaus bekannt. Alpinjournalist Mailänder und Gilde-Insider Brandstätter widmen sich nun Licht- und Schatten-Zeiten ihrer bewegenden Geschichte