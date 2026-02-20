Zum Inhalt springen
Könige im Wilden Kaiser

Könige im Wilden Kaiser

Du willst ein Exemplar des Buches "Könige im Wilden Kaiser" gewinnen?
Mach mit bei unserem Gewinnspiel.

Könige im Wilden Kaiser

Der Kitzbüheler Anzeiger verlost dass Buch "Könige im Wilden Kaiser".

Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Mittwoch, 08. April, 06 Uhr, absenden.

Informationen zum Buch

Peter Brandstätter/Nicho Mailänder
Könige im Wilden Kaiser
Die Edelweißgilde Kitzbühel zwischen Ständestaat, Hakenkreuz und Gipfelkreuz

Seit über 100 Jahren hat die Edelweißgilde mit ihren bedeutenden Kletterern und Bergsteigern und ihren sportlichen Großtaten nicht nur in den Wänden des Wilden Kaisers ihre Spuren hinterlassen, sondern auch Politik und Kultur Kitzbühels geprägt und wurde über die Grenzen Tirols hinaus bekannt. Alpinjournalist Mailänder und Gilde-Insider Brandstätter widmen sich nun Licht- und Schatten-Zeiten ihrer bewegenden Geschichte

