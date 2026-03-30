Nina Hartmann
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Upbeat Explosion
Der Kitzbüheler Anzeiger verlost jeweils 2 Eintrittskarten für die Veranstaltung "Upbeat Explosion ".
Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Mittwoch, 08. April, 06 Uhr, absenden.
Informationen zur Veranstaltung
Upbeat Explosion
Konzertinfos:
📅 Samstag, 11. April
📍 Alte Gerberei, St. Johann i.T.
ab 19:30 – Live:
🎤 Rudi and the Scusis (Deutschland)
🎤 FRAU DOKTOR (Deutschland)
Davor für Frühstarter ab 17:00 Uhr:
📍 Homebase, St. Johann i.T.
DJ-Set, ofenfrische Pizza von Piccoiolo und Drinks.