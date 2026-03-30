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Nina Hartmann

Nina Hartmann

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Mach mit bei unserem Gewinnspiel.

Upbeat Explosion

Der Kitzbüheler Anzeiger verlost jeweils 2 Eintrittskarten für die Veranstaltung "Upbeat Explosion ".

Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Mittwoch, 08. April, 06 Uhr, absenden.

Informationen zur Veranstaltung

Upbeat Explosion

Konzertinfos:
📅 Samstag, 11. April

📍 Alte Gerberei, St. Johann i.T.
ab 19:30 – Live:
🎤 Rudi and the Scusis (Deutschland)
🎤 FRAU DOKTOR (Deutschland)

Davor für Frühstarter ab 17:00 Uhr:
📍 Homebase, St. Johann i.T.
DJ-Set, ofenfrische Pizza von Piccoiolo und Drinks.

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