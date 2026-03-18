Sonja Pikart

„Halb Mensch“



Donnerstag, 09. April 2026

Beginn: 20.00 Uhr, Kolpingsaal Kitzbühel



In ihrem aktuellen Bühnenprogramm begibt sich die vielfach ausgezeichnete Künstlerin auf eine humorvolle und zugleich nachdenkliche Reise durch eine Welt zwischen Selbstoptimierung, digitaler Gegenwart und großen Zukunftsfragen. Mit scharfem Witz und pointierten Beobachtungen erzählt sie von einer verschlimmbesserten Welt, in der zwischen Apps, Apokalypse und Alltagswahnsinn die Suche nach Menschlichkeit im Mittelpunkt steht.

Das Publikum erwartet ein Abend voller kluger Satire, überraschender Wendungen und humorvoller Gesellschaftsbeobachtung.



Karten sind im Vorverkauf bei Kitzbühel Tourismus sowie bei der Raiffeisenbank Kitzbühel–St. Johann, Bankstelle Vorderstadt, erhältlich