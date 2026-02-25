Zum Inhalt springen
  3. Standortfrage Gesundheit
Kitzbüheler Anzeiger
Gesundheitswoche
Foto: Medicubus/Egger

Hopfgarten

von Kitzbüheler Anzeiger
25. Februar 2026

Standortfrage Gesundheit

Bereits zum dritten Mal lädt das Standortmarketing Hohe Salve – Wildschönau zur Gesundheits- & Vitalitätswoche unter dem Motto „Fit ins Frühjahr“ ein. Von 16. bis 20. März stehen in Hopfgarten, Itter und der Wildschönau bewusste Ernährung und Bewegung als Grundlagen für langfristige Gesundheit im Mittelpunkt. Den Auftakt macht am Montag, 16. März, Ernährungsexpertin Angelika Kirchmaier mit dem Vortrag „Nahrungsergänzungsmittel – Wundermittel oder Wahnsinn?“ Am Donnerstag, 19. März, spricht Dr. Stephan Papp über „Wie verändert sich der Stoffwechsel durch Sport?“ Ergänzt wird das Programm durch Workshops, Kochkurse und Trainings mit Partnern aus der Region.

Schwerpunkt: Gesundheit an Schulen
Erstmals setzt die Gesundheitswoche heuer einen gezielten Schwerpunkt an Schulen in Itter und Hopfgarten. Schüler trainieren mit den ehemaligen Ski-Profis Manfred Pranger und Reinfried Herbst. Im Mittelpunkt stehen Prävention, korrekte Bewegungsausführung und ein bewusster Umgang mit dem eigenen Körper. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche frühzeitig für gesunde Gewohnheiten zu begeistern. Heuer ist Itter Austragungsort der Gesundheitsstraße. Am Freitag, 20. März, von 13 bis 17 Uhr, laden im Turnsaal und Mehrzweckraum rund 15 interaktive Stationen zum Informieren und Mitmachen ein. Eröffnet wird die Veranstaltung u.a. von Manfred Pranger und Reinfried Herbst.

Weitere Infos und Anmeldung

