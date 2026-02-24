Spenden für Hospiz und Kindergarten übergeben
Vor Kurzem besuchten Mitglieder des Kulturausschusses gemeinsam mit Silvia Manesch das Tageshospiz Leogang sowie das Waidringer Kindergarten-Team, um Spenden zu übergeben.
Unterstützung für das Tageshospiz
Dem „Lebensraum Tageshospiz“ Pinzgau in Leogang überreichten die Kulturausschuss-Mitglieder eine Spende von 1.067 Euro, die aus dem Reinerlös des Kirchenkonzerts in der Adventzeit stammt. Das Tageshospiz, eröffnete 2020, bietet Menschen mit schweren, fortschreitenden Erkrankungen tagsüber Aufnahme, ermöglicht Aktivitäten außerhalb des gewohnten Umfelds und sorgt für eine palliativ-medizinische Betreuung. Gleichzeitig fördert die Einrichtung soziale Kontakte und unterstützt die Selbstständigkeit der Gäste in dieser Lebensphase.
Unter anderem ist und war das „Lebensraum Tageshospiz“ auch für Pillerseetaler bzw. Waidringer Patienten schon eine Anlaufstelle für eine qualitätsvolle und gut betreute Zeit.
Förderung des Kindergartens
Silvia Manesch, die heuer Nikolaus-Hausbesuche in Waidring für 53 Familien organisierte, übergab Kindergarten- & Kindernestleiterin Karin Foidl gemeinsam mit den Kulturausschuss-Mitgliedern Stefan Diechtler und Christoph Riedlsperger eine Spende von 600 Euro. Diese wird vorrangig für Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände im Bereich der Inklusion verwendet und kann spätestens ab Herbst 2026 im neuen Waidringer Kindergarten sicherlich gut gebraucht werden.
Der Kulturausschuss und die Gemeinde Waidring bedanken sich herzlich bei Silvia Manesch sowie bei allen, die durch ihr Engagement diese Spenden ermöglicht haben.