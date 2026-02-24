Spenden für Hospiz und Kindergarten übergeben

Vor Kurzem besuchten Mitglieder des Kulturausschusses gemeinsam mit Silvia Manesch das Tageshospiz Leogang sowie das Waidringer Kindergarten-Team, um Spenden zu übergeben.



Unterstützung für das Tageshospiz

Dem „Lebensraum Tageshospiz“ Pinzgau in Leogang überreichten die Kulturausschuss-Mitglieder eine Spende von 1.067 Euro, die aus dem Reinerlös des Kirchenkonzerts in der Adventzeit stammt. Das Tageshospiz, eröffnete 2020, bietet Menschen mit schweren, fortschreitenden Erkrankungen tagsüber Aufnahme, ermöglicht Aktivitäten außerhalb des gewohnten Umfelds und sorgt für eine palliativ-medizinische Betreuung. Gleichzeitig fördert die Einrichtung soziale Kontakte und unterstützt die Selbstständigkeit der Gäste in dieser Lebensphase.



Unter anderem ist und war das „Lebensraum Tageshospiz“ auch für Pillerseetaler bzw. Waidringer Patienten schon eine Anlaufstelle für eine qualitätsvolle und gut betreute Zeit.