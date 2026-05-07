Spatenstich für den neuen Kindergarten

Es war eine ganz besondere Feierstunde, die in der Vorwoche in St. Ulrich in Szene ging. Nach jahrelanger Vorbereitung konnte der Spatenstich für den Neubau des Bildungszentrums gesetzt werden. Amtsleiter Christoph Wörgötter, GV Klaus Pirnbacher, GV Mario Horngacher, Vize-Bgm. Kathi Würtl, Bgm. Martin Mitterer, LA Peter Seiwald, Bauleiter Christian Neumayr und Architekt Benedikt Hörmann(von links) ließen den Schotter mit Schwung fliegen. Mit dabei war auch eine Abordnung des Kindergartens bzw. der -krippe. Die Gemeinde St. Ulrich investiert in ihr neues Bildungszentrum rund 7,5 Millionen Euro. Zukünftig sind Kindergarten, Kinderkrippe und Nachmittagsbetreuung unter einem Dach vereint. Für den Neubau wurde das ehemalige Hallenbad abgerissen. Vorgesehen ist ein zweigeschossiger Neubau, der an das bestehende Kultur- und Sportzentrum anschließt. Eine offene Passage wird den Dorfplatz nach Süden öffnen und neue Nutzungsmöglichkeiten für das Ortszentrum schaffen. Finanziert wird das Projekt über Landesförderungen sowie über ein Darlehen von rund drei Millionen Euro des Gemeindeinvestitionsfonds. Die Fertigstellung ist für Herbst 2027 geplant.