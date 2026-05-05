Bezirkshauptmann setzt auf Bürgernähe und Transparenz

Seit 1. April ist der Waidringer Martin Grander neuer Bezirkshauptmann von Kitzbühel. Im Gespräch mit dem Anzeiger spricht er über seine neuen Aufgaben. Der Rote Teppich sei seine Sache nicht, sagt er. Er fühle sich unter normalen Leuten am wohlsten, stellt er klar.



Was hat sie motiviert, die Verantwortung als Bezirkshauptmann zu übernehmen?

Ich war die letzten 19 Jahre Stellvertreter. Dass ist doch eine sehr lange Zeit. Jetzt habe i ...