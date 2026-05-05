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Kitzbüheler Anzeiger
BHMartinGrander_19_2026_Klausner

Der Waidringer Martin Grander ist seit 1. April Bezirkshauptmann.

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Bezirk

von Margret Klausner
05. Mai 2026

Bezirkshauptmann setzt auf Bürgernähe und Transparenz

Seit 1. April ist der Waidringer Martin Grander neuer Bezirkshauptmann von Kitzbühel. Im Gespräch mit dem Anzeiger spricht er über seine neuen Aufgaben. Der Rote Teppich sei seine Sache nicht, sagt er. Er fühle sich unter normalen Leuten am wohlsten, stellt er klar.

Was hat sie motiviert, die Verantwortung als Bezirkshauptmann zu übernehmen?
Ich war die letzten 19 Jahre Stellvertreter. Dass ist doch eine sehr lange Zeit. Jetzt habe i ...

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