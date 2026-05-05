Widmungsvorgaben sorgen in Kirchdorf für Wirbel

Vor einigen Monaten fiel im Kirchdorfer Gemeinderat ein Beschluss, der im Ort für großen Unmut sorgt. Höhepunkt ist eine derzeit laufende Petition unter dem Titel „Stopp der aktuellen Widmungsänderungen“.



Initiiert wurde diese unter anderem von betroffenen Kirchdorfern, die Immobilien vor allem in der Dorfstraße besitzen. Grund für den Unmut sind vom Gemeinderat beschlossene Widmungsvorgaben für den inneren Dorfkern – insbesondere für die Dorfstra ...