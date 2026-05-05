Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Aktuelles
  3. Widmungsvorgaben sorgen in Kirchdorf für Wirbel
Kitzbüheler Anzeiger
KENNZEICHENVERPIXELN_DorfstrasseKirchdorf_19_2026_Klausner

Der Kirchdorfer Gemeinderat hat klare Vorgaben für die Dorfstraße beschlossen – die Gewerbeflächen müssen im Erdgeschoss bleiben.

ABO PUR

Kirchdorf

von Margret Klausner
05. Mai 2026

Widmungsvorgaben sorgen in Kirchdorf für Wirbel

Vor einigen Monaten fiel im Kirchdorfer Gemeinderat ein Beschluss, der im Ort für großen Unmut sorgt. Höhepunkt ist eine derzeit laufende Petition unter dem Titel „Stopp der aktuellen Widmungsänderungen“.

Initiiert wurde diese unter anderem von betroffenen Kirchdorfern, die Immobilien vor allem in der Dorfstraße besitzen. Grund für den Unmut sind vom Gemeinderat beschlossene Widmungsvorgaben für den inneren Dorfkern – insbesondere für die Dorfstra ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles