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Kitzbüheler Anzeiger
Schwarzsee Parkplatz

Die bereits beschlossenen Parkgebühren am Schwarzsee sollen entschärft werden. An der Kurzparkzone will Kitzbühels Gemeindeführung allerdings nicht rütteln. Sie tritt im Juni in Kraft.

Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
05. Mai 2026

Zugeständnisse beim Schwarzsee-Parken

Der Unmut in der Bevölkerung über die geplanten Parkgebühren und vor allem deren Tarifgestaltung am Schwarzsee-Parkplatz war in den vergangenen Wochen nicht zu überhören.
Wie berichtet, waren die Pläne der Stadtgemeinde auf der Grundlage eines einstimmigen Beschlusses im Gemeinderat erst vor wenigen Wochen bekannt geworden. Was die Kitzbüheler dabei besonders empörte: Zeitlich und preislich gestaffelte Tarife wurden nicht berücksichtigt, ebenso die E ...

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