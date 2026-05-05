Zugeständnisse beim Schwarzsee-Parken

Der Unmut in der Bevölkerung über die geplanten Parkgebühren und vor allem deren Tarifgestaltung am Schwarzsee-Parkplatz war in den vergangenen Wochen nicht zu überhören.

Wie berichtet, waren die Pläne der Stadtgemeinde auf der Grundlage eines einstimmigen Beschlusses im Gemeinderat erst vor wenigen Wochen bekannt geworden. Was die Kitzbüheler dabei besonders empörte: Zeitlich und preislich gestaffelte Tarife wurden nicht berücksichtigt, ebenso die E ...