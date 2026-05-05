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Kitzbüheler Anzeiger
freizeitwohnsitze2_19_2026_Pletzer

Der Hermann -Reisch-Saal in Kitzbühel war bis auf den letzten Platz gefüllt. Es wurden angeregten Diskussionen geführt.

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Bezirk

05. Mai 2026

Wenn starre Gesetze auf Lebensrealitäten treffen

Kürzlich lud Stadträtin Gertraud Nothegger (Unabhängige Kitzbüheler) in den Hermann-Reisch-Saal im Rasmushof. Unter dem Titel „Illegale Freizeitwohnsitze: Gesetzesbruch – oder systematisch geduldet?“ sollte anhand von Daten und Fakten mit Vertretern der Landespolitik ein sachlicher Diskurs geführt werden. Der großer Ansturm zeigte, dass das Thema den Bewohnern der Stadt ein wichtiges Anliegen ist.

Nicht alle politischen Parteien vert ...

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