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Kitzbüheler Anzeiger

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
22. Juli 2026

Sicherheit im Kindergarten

Sicherheit im Kindergarten

Marcel Zarre, Stadtrat Alexander Gamper, Peter Jammernegg und Kindergarten-Leiterin Monika Schönsgibl (von links).

Foto: Felix Obermoser

Die Klemmschutz-Vorrichtungen verhindern, dass Kinder mit den Fingern in den Spalt zwischen Tür und Türstock geraten. Nachdem es in der Vergangenheit bereits zu zwei glimpflich ausgegangenen Vorfällen gekommen war, suchte Sicherheitsstadtrat Alexander Gamper gemeinsam mit Sicherheitstechniker Peter Jammernegg nach einer dauerhaften Lösung. Zunächst wurden zwei Vorrichtungen testweise montiert, insgesamt sollen rund 20 Türen damit ausgestattet werden.

Die Stadt setzt die Schutzmaßnahme freiwillig um. Nach Angaben der Verantwortlichen ist der Kitzbüheler Kindergarten damit im Bezirk Vorreiter. „Wir drehen aber natürlich weiter an den Sicherheitsschrauben“, erklärt Stadtrat Gamper und weist darauf hin, dass kürzlich im Kindergarten eine Räumungsübung durchgeführt wurde, die sehr gut verlaufen sei. Im Kitzbüheler Kindergarten ist man also auch für solche Fälle bestens gerüstet.

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