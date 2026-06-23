Schlaubis Supertag in St. Johann war voller Erfolg

Einen farbenfrohen und erlebnisreichen Vormittag verbrachten die „Schlaubis“ des Kindergarten 1 beim diesjährigen Schlaubis Supertag in den Tourismusschulen Am Wilden Kaiser.



Die Schüler der 1HTC gestalteten – begleitet von ihrem Lehrerteam Lukas Mölk, Johann Egger und Nina Hipfl Reisch – ein abwechslungsreiches Programm, das die Kindergartenkinder spielerisch an die Welt des Tourismus heranführte.



Bunte Palatschinken begeisterten

Die Kinder konnten an zahlreichen Stationen selbst aktiv werden und Neues ausprobieren. Für leuchtenden Kinderaugen sorgten unter anderem bunte Palatschinken, Früchtespieße für den Schokobrunnen, das Pizzen belegen und im Ofen backen, Servietten falten wie im echten Service oder etwa das Kofferpacken wie kleine Nachwuchstouristiker.



Auch die Schüler profitierten vom gemeinsamen Vormittag. Sie sammelten Erfahrungen in der Kinderanimation, stärkten ihre sozialen Kompetenzen und lernten, auf die besonderen Bedürfnisse junger Gäste einzugehen.



Die Kindergartenkinder nennen die benachbarte Tourismusschule liebevoll ihre „Kochschule“ – ein Zeichen für die herzliche Atmosphäre und die Begeisterung, die dieser Tag ausgelöst hat. Vielleicht wurde bei einigen bereits der erste Funke für Tourismus, Gastfreundschaft und Kulinarik entfacht.KA