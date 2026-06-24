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Kitzbüheler Anzeiger
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Silvia Huber-Hölzl mit Raimund Stanger, Sylvia Schiessl und Hedi Haidegger (stehend) bei der ersten Testfahrt mit Othmar Kammerhofer und Hedy Bendler. Foto: Pletzer

Kitzbühel

24. Juni 2026

Rotary Club Kitzbühel übergibt eine Rikscha an den Sozialsprengel

Gemeinsame Zeit verbringen und älteren Mitmenschen die aktive Teilhabe am Alltagsleben ermöglichen – das sind die tragenden Säulen des Projekts „Old and Young“.

Um diese Idee noch mobiler zu machen, stellte der Rotary Club Kitzbühel nun ein ganz besonderes Projekt auf die Räder.
Kürzlich wurde eine neue Rikscha offiziell an das Altenwohnheim Kitzbühel und den Sozialsprengel übergeben.

Präsidentin Hedy Bendler überreichte das Gefährt im Namen des Rotary Clubs an die Geschäftsführerin des Altenwohnheims, Silvia Huber-Hölzl. Damit die Rikscha für ihre zukünftigen Einsätze im Stadtgebiet auch fahrradtechnisch bestens gerüstet ist, legte sich Raimund Stanger im Vorfeld ins Zeug. So wurde das Gefährt perfekt eingestellt und für die künftigen Ausfahrten vorbereitet.

Um für die Bewohner bei den Ausfahrten größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten kommt nur Personal zum Einsatz, welches zuvor ausführlich eingeschult wurde. Dazu zählen die Zivildiener und ausgewählte Mitarbeiter des Altenwohnheims sowie ehrenamtliche Helfer. Damit sind sichere und angenehme Ausfahrten mit den Senioren in die Stadt sowie kleinere Runden durch Kitzbühel möglich.

Erste Probefahrt gelungen
Im Rahmen der Übergabe erfolgte auch gleich die erste Testfahrt. Othmar Kammerhofer – selbst Rotary-Mitglied und Bewohner des Altenwohnheims – ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und nahm als allererster offizieller Fahrgast auf der Sitzbank für eine erste Rundfahrt Platz.

Eine gelungene Premiere für ein Projekt, das Jung und Alt künftig noch näher zusammenrücken lässt.

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