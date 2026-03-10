Zum Inhalt springen
  1. Home
  2. Bezirk
  3. Reither Feuerwehr blickte auf ein arbeitsreiches Jahr zurück
Kitzbüheler Anzeiger
Feuerwehr Reith
Kdt. Roland Krabichler, die Geehrten Benjamin Schmid, Thomas Hauser und Josef Niederacher zusammen mit BFK Andreas Schroll und Bgm. Stefan Jöchl (von links).
Foto: FF Reith

Reith

von Kitzbüheler Anzeiger
10. März 2026

Reither Feuerwehr blickte auf ein arbeitsreiches Jahr zurück

Zur 119. Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Reith konnte Kommandant Roland Krabichler neben 57 Feuerwehrmitgliedern auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen. In seinem Bericht blickte er auf ein erfolgreiches und arbeitsreiches Jahr zurück.

Insgesamt wurde die FF Reith zu 42 Einsätzen gerufen. Neben einigen kleineren Einsätzen waren die Feuerwehrfrauen und -männer unter anderem beim langwierigen Brand einer Hackschnitzelanlage, drei Verkehrsunfällen und bei zwei Bränden in Kitzbühel gefordert.

Großes Augenmerk wurde wieder auf die Ausbildung gelegt, wobei der gute Ausbildungsstand besonders hervorgehoben wurde. Bei fünf Gemeinschaftsübungen und der Bezirksausbildungsübung konnte die Zusammenarbeit mit anderen Feuerwehren und Organisationen trainiert werden. Auch die Mitglieder der Jugendfeuerwehr unter der Führung von Martin Hiebaum haben 2025 wieder viel geleistet. Neben dem Wissenstest war ein Ausflug in den Europa-Park ein besonderes Highlight im vergangenen Jahr.

Auch kameradschaftlich war einiges los. Neben erfolgreichen Bewerbsteilnahmen waren die Mitglieder bei verschiedensten sportlichen Wettkämpfen erfolgreich dabei. Insgesamt wurden knapp 4300 freiwillige Stunden für die Reither Bevölkerung geleistet und mit den fünf Fahrzeugen 9.400 Kilometer unfallfrei zurückgelegt.

Feuerwehr Reith
Über die Angelobung freuten sich Sarah Gamper und Simone Schwabl.
Foto: FF Reith

Verdiente Kameraden ausgezeichnet
Freuen konnte sich die Feuerwehr auch über vier neue Mitglieder im Aktivstand sowie über die Angelobung von Simone Schwabl und Sarah Gamper. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Benjamin Schmid ausgezeichnet, für 40 Jahre Thomas Hauser sen. und für beachtliche 50 Jahre Josef Niederacher.

