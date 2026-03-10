Reither Feuerwehr blickte auf ein arbeitsreiches Jahr zurück

Zur 119. Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Reith konnte Kommandant Roland Krabichler neben 57 Feuerwehrmitgliedern auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen. In seinem Bericht blickte er auf ein erfolgreiches und arbeitsreiches Jahr zurück.



Insgesamt wurde die FF Reith zu 42 Einsätzen gerufen. Neben einigen kleineren Einsätzen waren die Feuerwehrfrauen und -männer unter anderem beim langwierigen Brand einer Hackschnitzelanlage, drei Verkehrsunfällen und bei zwei Bränden in Kitzbühel gefordert.



Großes Augenmerk wurde wieder auf die Ausbildung gelegt, wobei der gute Ausbildungsstand besonders hervorgehoben wurde. Bei fünf Gemeinschaftsübungen und der Bezirksausbildungsübung konnte die Zusammenarbeit mit anderen Feuerwehren und Organisationen trainiert werden. Auch die Mitglieder der Jugendfeuerwehr unter der Führung von Martin Hiebaum haben 2025 wieder viel geleistet. Neben dem Wissenstest war ein Ausflug in den Europa-Park ein besonderes Highlight im vergangenen Jahr.



Auch kameradschaftlich war einiges los. Neben erfolgreichen Bewerbsteilnahmen waren die Mitglieder bei verschiedensten sportlichen Wettkämpfen erfolgreich dabei. Insgesamt wurden knapp 4300 freiwillige Stunden für die Reither Bevölkerung geleistet und mit den fünf Fahrzeugen 9.400 Kilometer unfallfrei zurückgelegt.