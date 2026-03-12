Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Neuer Trainer FC Kitzbühel
Aufbruchstimmung beim FC Kitzbühel und Präsident Francesco Cirolini (1.v.r.): Mit dem neuen Sportlichen Leiter Mathias Wallner (1.v.l.) und Trainer Michael Baur (Mitte) soll der Erfolg in die Langau zurückkehren.
Foto: FC Kitzbühel
ABO PUR

Kitzbühel

von Sabine Huber
12. März 2026

Mit neuer Motivation in die kommende Frühjahrssaison

Der Ball rollt wieder, die Vorbereitung ist abgeschlossen, jetzt wird’s ernst. Beim FC Kitzbühel ist die Vorfreude spürbar – nicht nur, weil die Pflichtspiele starten, sondern weil sich im Verein vieles geordnet hat. „Ich bin froh, dass es jetzt losgeht und wir uns wieder auf das Sportliche konzentrieren können. Die Turbulenzen vom Winter sind ausgeräumt“, ist Präsident Francesco Cirolini im Gespräch mit dem Kitzbüheler Anzeiger zuversichtlich.

Sein Am ...

