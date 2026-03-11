Junger Komponist aus Fieberbrunn

Der 19-jährige Marcel Wieser aus Fieberbrunn beeindruckt mit Talent, Fleiß und ansteckender Begeisterung für die Musik. Dem Kitzbüheler Anzeiger erzählt er von bisherigen Erfolgen, großen Plänen und ersten Rückschlägen:



Marcel, du kommst aus einer bekannten Fieberbrunner Musikerfamilie, wie begann dein persönlicher musikalischer Weg?

Ich spiele Klavier, Jazz und Klassik, und Gitarre. Das sind meine zwei Hauptinstrumente ...