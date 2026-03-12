Nicht alles läuft flüssig beim HVO

Am Rande des Energie-Erlebnisraums „KiERa“ nahm Christina Brunner (WK Bezirksausschuss) zur aktuellen Situation bezüglich des alternativen Kraftstoffs HVO Stellung. Auch Sophie Brunner (Dödlinger Touristik) macht sich für das Thema stark. Seit Kurzem stehen HVO-Hersteller demnach in Österreich zusätzlichen Anforderungen gegenüber.



Das führte, so Brunner, zu einem harten Bruch für jene heimischen Frächter und Transportunternehmen, die bereit ...