Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Nicht alles läuft flüssig beim HVO
Kitzbüheler Anzeiger
Symbolbild HVO Tanken
Foto: ChatGPT-generiert
ABO PUR

Bezirk

von Elisabeth Galehr
12. März 2026

Nicht alles läuft flüssig beim HVO

Am Rande des Energie-Erlebnisraums „KiERa“ nahm Christina Brunner (WK Bezirksausschuss) zur aktuellen Situation bezüglich des alternativen Kraftstoffs HVO Stellung. Auch Sophie Brunner (Dödlinger Touristik) macht sich für das Thema stark. Seit Kurzem stehen HVO-Hersteller demnach in Österreich zusätzlichen Anforderungen gegenüber.

Das führte, so Brunner, zu einem harten Bruch für jene heimischen Frächter und Transportunternehmen, die bereit ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles
Suche