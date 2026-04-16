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  3. Neues Feuerwehrhaus Ende des Jahres bezugbereit
Kitzbüheler Anzeiger
Firstfeier_FeuerwehrhausFieberbrunn_Klausner

Strahlende Gesichter bei der Firstfeier des neuen Feuerwehrhauses in Fieberbrunn.

Foto: Margret Klausner

Fieberbrunn

von Margret Klausner
16. April 2026

Neues Feuerwehrhaus Ende des Jahres bezugbereit

Nur vier Monate nach der feierlichen Grundsteinlegung konnte dieser Tage die Firstgleiche des neuen Feuerwehrhauses in Fieberbrunn gefeiert werden. Da strahlte nicht nur Feuerwehrkommandant Hannes Harasser sondern auch Bürgermeister Walter Astner, Lukas Hechenblaiker (Rieder Bau), Walter Sojer (Tiroler Wohnbau) und Polier Christian Birkeneder auf dem Dach des Gebäudes. „Wir können uns über einen weiteren erfolgreichen Meilenstein freuen“, betonte Bürgermeister Astner, „dieses Feuerwehrhaus ist ein klares Bekenntnis zur Sicherheit und Solidarität in unserer Gemeinde.“ Rund 4,8 Millionen Euro werden in die neue Zentrale investiert, die die Feuerwehren von Pfaffenschwendt, Rosenegg und Fieberbrunn unter einem Dach vereinen wird. Die Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant. „Für uns ist dieses Haus mehr als nur ein Gebäude – es ist ein Ort der Vorbereitung, der Ausbildung und des Zusammenhaltes“, so FF-Kommandant Hannes Harasser. „Das Feuerwehrhaus steht sinnbildlich für unser Motto ‚Hier bin ich daheim‘. Die Einsatzkräfte finden künftig beste Bedingungen für ihren Dienst an der Gemeinschaft vor“. betonte Tiroler-Wohnbau-Geschäftsführer Walter Soier.

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