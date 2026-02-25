Neubau und Jubiläum im Mittelpunkt

Im Kulturhaus Hochfilzen fand vor Kurzem die 122. Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hochfilzen statt. Neben Bürgermeister Konrad Walk, Bezirksfeuerwehrinspektor Bernhard Geisler und Abschnittskommandant Hannes Harasser nahmen auch Vertreter des Gemeinderates sowie zahlreiche örtliche Vereine an der Versammlung teil. Besonders begrüßt wurde Pfarrer Christoph Eder, der der diesjährigen Jahreshauptversammlung beiwohnte. Zu Beginn gedachte man der verstorbenen Kameraden LM Johann Bergmann und HFM Josef Hain.



Im Tätigkeitsbericht wurde auf ein arbeitsreiches Jahr 2025 zurückgeblickt. Insgesamt waren 48 Einsätze zu bewältigen, darunter ein Brandeinsatz, acht Brandmeldealarme, zwölf technische Einsätze, fünf Brandsicherheitswachen sowie ein Wassertransport. Darüber hinaus wurden zahlreiche, teils sehr fordernde Übungen abgehalten, an denen im Durchschnitt mehr als 25 Mitglieder teilnahmen.



Ein besonderer Programmpunkt waren die Beförderungen: Hannes Hölzl, Paul Unterrainer und Johannes Mayrl wurden zum Oberfeuerwehrmann befördert. Zudem wurden jene Mitglieder ausgezeichnet, die sich durch besonders hohe Übungsbeteiligung hervorgetan hatten. Tobias Hochwarter und Alexander Waltl absolvierten sechs von acht Übungen, Florian Danzl und Carmen Perterer nahmen an sieben von acht Übungen teil.