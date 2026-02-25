Martin Grander zum Bezirkshauptmann bestellt

Mit 1. April 2026 gibt es einen neuen Bezirkshauptmann im Bezirk Kitzbühel. Die Tiroler Landesregierung beschloss auf Antrag von Personalreferent LH Anton Mattle die Nachfolge des derzeitigen Bezirkshauptmannes Michael Berger: Martin Grander, der bisherige Stellvertreter von BH Berger, wird mit April das Amt des Bezirkshauptmannes antreten.



Die Nachfolge fußt auf einer Entscheidung der nach den Ausschreibungsrichtlinien eingerichteten Begutachtungskommission. „Martin Grander hat jahrzehntelange Erfahrung im Verwaltungs- und Rechtswesen, die er auch in seiner Funktion als Bezirkshauptmannstellvertreter bereits vielfach unter Beweis stellte. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit und wünsche ihm für seine verantwortungsvolle Tätigkeit alles Gute. Zugleich danke ich BH Michael Berger herzlich für seine jahrelange Tätigkeit und seinen Einsatz für den Bezirk“, so LH Mattle, der weiter ausführt: „Die Bezirkshauptmannschaften sind eine wichtige Service-Stelle der Bürgerinnen und Bürger – von der Ausstellung der ID-Austria bis hin zur Beantragung der Wohnbauförderung. Die BH Kitzbühel lebt diesen Servicegedanken Tag für Tag – es freut mich, dass Martin Grander diesen Erfolgsweg fortsetzen wird.“ Martin Grander, Jahrgang 1968, studierte Rechtswissenschaften und arbeitet bereits seit 1993 an der BH Kitzbühel – unter anderem in den Referaten für Verkehrsrecht, Umwelt-, Forst-, Jagd- und Fischereirecht sowie Aufenthalt, Grundverkehr und Jagd. Seit 2007 ist er Stellvertreter des Bezirkshauptmanns.