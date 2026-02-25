Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Anna Hauser
Anna Hauser holte mit Bronze die erste österreichische Medaille bei einer EM oder WM im Ski-Orientierungslauf seit Jahren.
Foto: Orientierung Austria

Kitzbühel

25. Februar 2026

Historisches Bronze für Kitzbühelerin Anna Hauser

Großer Erfolg für die Naturfreunde Kitzbühel und den österreichischen Nachwuchssport: Anna Hauser holte bei der Jugend-Europameisterschaft im Ski-Orientierungslauf im schwedischen Luleå sensationell die Bronzemedaille auf der Langdistanz – und schrieb damit ein Stück österreichische Sportgeschichte.

Gemeinsam mit ihrer Schwester Maria vertrat Anna die Farben der Naturfreunde Kitzbühel bei den internationalen Titelkämpfen. Während Anna in der Jugendklasse an den Start ging, kämpfte Maria bei den Juniorinnen um Spitzenplätze.

Bereits im Sprint deutete Anna ihre starke Form an: Mit Rang fünf verpasste sie Bronze nur um elf Sekunden. Auf der anspruchsvollen Langdistanz gelang schließlich der große Coup – Platz drei hinter der dominierenden Konkurrenz aus Nordeuropa und dem Baltikum.

Auch Maria Hauser mit guten Leistungen
Seit Jahren wird der Ski-Orientierungslauf von diesen Nationen geprägt. Umso bemerkenswerter ist dieser Podestplatz: Es ist die erste Medaille für Österreich im Ski-Orientierungslauf bei Europa- oder Weltmeisterschaften seit Jahren.

Maria Hauser zeigte bei den Juniorinnen ebenfalls solide Leistungen und klassierte sich mehrfach im guten Mittelfeld. Beide Schwestern zählten in ihren Kategorien zu den jüngsten Teilnehmerinnen. In der Staffel musste Anna in der österreichischen Juniorinnen-Staffel mitlaufen, da sie die einzige heimische Teilnehmerin in der Jugendklasse war. Das Team belegte am Ende Rang sieben.

