  Home
  Wirtschaft
  3. Gottstein übernimmt Living Kitzbühel
Kitzbüheler Anzeiger
Gottstein_Firmenzentrale
Die Gottstein Firmenzentrale.
Foto: Dominik Rossner

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
25. Februar 2026

Gottstein übernimmt Living Kitzbühel

Die Tiroler Traditionsfirma Gottstein hat die Marke Living Kitzbühel im Zuge eines Insolvenzverfahrens übernommen. Damit erweitert Gottstein sein Portfolio im Segment hochwertiger Walk- und Filz-Hausschuhe und sichert zugleich eine etablierte Marke mit internationaler Präsenz. Das gab das Unternehmen in einer Aussendung bekannt.

Ziel der Übernahme ist die strategische Weiterentwicklung von Living Kitzbühel. Produktion, Materialkompetenz und nachhaltige Wertschöpfung sollen künftig gebündelt werden. Die Walkstoffe für die Hausschuhe werden künftig am Firmensitz in Tirol produziert, die Schuhfertigung bleibt in Europa. Die Marke bleibt eigenständig positioniert.

„Living Kitzbühel verfügt über enormes Potenzial. Mit unserer Erfahrung in der Wollverarbeitung und dem internationalen Vertrieb schaffen wir nun die Grundlage für eine nachhaltige Zukunft der Marke“, so der Geschäftsführer Philipp Gottstein. "Mit Living Kitzbühel fügen wir eine hochwertige und moderne Marke in unser Portfolio, die durch unverwechselbare Designs und Motive auf den Hausschuhen vor allem Kinder, aber auch Erwachsene begeistern kann".

Beide Unternehmen verbindet die Leidenschaft für natürliche Materialien, insbesondere hochwertige Schurwolle, sowie der Anspruch an Qualität und langlebige Produkte. Mit der Übernahme wird diese gemeinsame Wertebasis konsequent fortgeführt und gestärkt.

Über Gottstein
Gottstein ist ein Tiroler Familienunternehmen welches heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert. Kernkompetenz ist die Verarbeitung von Wolle und die Herstellung hochwertiger Filz- und Walkprodukte. Das Unternehmen steht für nachhaltige Produktion, regionale Wertschöpfung und handwerkliche Qualität.

Über Living Kitzbühel
Die österreichische Marke Living Kitzbühel steht seit 2006 für hochwertige, komfortable Hausschuhe und Freizeitmode aus natürlichen Materialien. Traditionelles Handwerk, modernes Design und europäische Produktion machen die Produkte besonders beliebt im Premiumsegment.

