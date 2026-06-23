Frühschicht für das runde Leder – Fußball begeistert auch im Bezirk

Spätestens als Romano Schmid in der 21. Minute den Ball zum 1:0 für Österreich ins Netz hämmerte, war sie da – die Fußballstimmung. Und die Mühen des frühen Aufstehens waren vergessen, als um sechs Uhr morgens das erste WM-Spiel der Österreicher gegen Jordanien angepfiffen wurde. Auch die Stimmung beim Spiel gegen Argentinien griff über den ganzen Bezirk über. Gefühlt alle saßen am Montagabend vor den Fernseher. Die Straßen waren wie ausgestorben, die Ruhe für einen Montagabend ungewöhnlich.



Im Vorfeld der Weltmeisterschaft, die in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird, war von einer großen Fußball-Euphorie noch wenig zu spüren. Dabei steht Österreichs Nationalelf erstmals seit 28 Jahren wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft auf dem Rasen. Die bisher beste Platzierung erreichte Österreich 1954 mit dem dritten Platz. Das wohl berühmteste WM-Kapitel bleibt jedoch der 3:2-Sieg gegen Deutschland bei der Weltmeisterschaft 1978 in Córdoba.



Nach dem ersten Spiel gegen Jordanien hatten die Österreicher jedoch ein anderes Ziel vor Augen: den Gruppensieg in Gruppe J. Das Auftaktspiel gegen Jordanien, das mit einem 3:1-Erfolg endete, war dafür ein erster wichtiger Schritt und wurde von den Fans entsprechend gefeiert. Der Gruppensieg wird sich nicht mehr ausgehen, aber ein zweiter Platz ist in Griffweite.



Schulen wurden früher geöffnet

In vielen Schulen begann der Unterricht an diesem Morgen früher, damit die Schüler gemeinsam mit ihren Lehrkräften Alaba und Co. die Daumen drücken konnten.

Trotz der frühen Stunde war die Spannung in der Alten Gerberei in St. Johann kurz vor dem Anpfiff greifbar. Rund 30 Fußballfans, ausgestattet mit Trikots und zahlreichen Fanartikeln, waren bester Stimmung, als das Spiel begann. Natürlich durfte auch ein Weißwurstfrühstück nicht fehlen. Für das leibliche Wohl sorgten unter anderem Claudia und Betsy, während Hans Oberlechner von der MusikKultur die Technik im Griff hatte.

Das Public Viewing in der Alten Gerberei hat bereits Tradition. „Wir organisieren das seit dem Sommermärchen 2006 in Deutschland“, erzählt Oberlechner. Seither wurden alle Europa- und Weltmeisterschaften auf der Großleinwand übertragen. Aufgrund der Zeitverschiebung finden heuer einige Spiele allerdings zu buchstäblich nachtschlafender Zeit statt. Dennoch werden sämtliche Gruppenspiele mit österreichischer Beteiligung sowie die Viertel-, Halbfinal- und Finalspiele in der Alten Gerberei gezeigt.



Nur wenige hundert Meter weiter wurde auch in der Homebase mitgefiebert. In Kitzbühel wurde die Begegnung im Kulturcafé KC750 übertragen. „Wir waren überrascht, dass so viele gekommen sind“, freut sich Geschäftsführer Thomas Jost. Dank des 3:1-Sieges der Österreicher gegen Jordanien ist die Fußball-Euphorie nun endgültig entfacht.

