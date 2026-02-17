Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
FF Kirchberg Ehrung
Abschnittskommandant Paul Landmann, BM Helmut Berger, Jakob Schipflinger, Thomas Ralser, Johanna Linthaler, Sebastian Hochkogler jun., Robert Hochkogler, Daniel Lurger, Andreas Gandler, Florian Hochkogler, Kommandant Stv. Alexander Messner, Bezirksfeuerwehrinspektor Bernhard Geisler und Kommandant Christoph Schipflinger (von links).
Foto: Schreibkraft Schweiger

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
17. Februar 2026

Feuerwehr Kirchberg freut sich auf neue Räume

Im Rahmen der traditionellen Vollversammlung zogen die Mitglieder der Feuerwehr Kirchberg Bilanz. 9.169 ehrenamtliche Stunden wurden im Vorjahr geleistet, wie Kommandant Christoph Schipflinger betonte. 72 Einsätze wurden bewältigt. Während sich die Gesamtzahl weiterhin im durchschnittlichen Bereich befinde, gestaltete sich das Spektrum so vielfältig wie nie.

Gelungene Premiere für Herbstfest
Erfreulicher war hingegen die Bilanz zur gelungenen Premiere des Herbstfestes, die Anschaffung einer Hubameise, einer Bekleidungskammer und eines Geräteschuppens aus Eigenmitteln sowie der baldigen Lieferung des neuen Kommandofahrzeugs, finanziert aus Spenden.

Abschnittskommandant Paul Landmann gratulierte Johanna Linthaler, Thomas Ralser und Jakob Schipflinger zur Angelobung und würdigte auch die Leistungen der Beförderten Andreas Gandler und Sebastian Hochkogler jun. zum Oberfeuerwehrmann sowie Daniel Lurger zum Löschmeister. Besonders hervor hob er die Geehrten: Gerhard Angerer für 40 Jahre, Florian Hochkogler (Verdienstzeichen in Bronze) und Robert Hochkogler (Verdienstzeichen in Gold).

2025 stand zudem ganz im Zeichen der Bauarbeiten für das neue Blaulichtzentrum das im Frühling bezugsfertig ist. Die feierliche Einweihung des Blaulichtzentrums, sowie das 140-jährige Bestehen der FF Kirchberg werden im Rahmen des zweiten Herbstfestes am Sonntag, 25. Oktober, gebührend gefeiert.ss

