Feuerwehr Kirchberg freut sich auf neue Räume

Im Rahmen der traditionellen Vollversammlung zogen die Mitglieder der Feuerwehr Kirchberg Bilanz. 9.169 ehrenamtliche Stunden wurden im Vorjahr geleistet, wie Kommandant Christoph Schipflinger betonte. 72 Einsätze wurden bewältigt. Während sich die Gesamtzahl weiterhin im durchschnittlichen Bereich befinde, gestaltete sich das Spektrum so vielfältig wie nie.



Gelungene Premiere für Herbstfest

Erfreulicher war hingegen die Bilanz zur gelungenen Premiere des Herbstfestes, die Anschaffung einer Hubameise, einer Bekleidungskammer und eines Geräteschuppens aus Eigenmitteln sowie der baldigen Lieferung des neuen Kommandofahrzeugs, finanziert aus Spenden.



Abschnittskommandant Paul Landmann gratulierte Johanna Linthaler, Thomas Ralser und Jakob Schipflinger zur Angelobung und würdigte auch die Leistungen der Beförderten Andreas Gandler und Sebastian Hochkogler jun. zum Oberfeuerwehrmann sowie Daniel Lurger zum Löschmeister. Besonders hervor hob er die Geehrten: Gerhard Angerer für 40 Jahre, Florian Hochkogler (Verdienstzeichen in Bronze) und Robert Hochkogler (Verdienstzeichen in Gold).



2025 stand zudem ganz im Zeichen der Bauarbeiten für das neue Blaulichtzentrum das im Frühling bezugsfertig ist. Die feierliche Einweihung des Blaulichtzentrums, sowie das 140-jährige Bestehen der FF Kirchberg werden im Rahmen des zweiten Herbstfestes am Sonntag, 25. Oktober, gebührend gefeiert.ss