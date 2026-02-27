Familienfreundlichste Betriebe gewürdigt

Insgesamt 76 Unternehmen haben am Landeswettbewerb „Familienfreundlichster Betrieb Tirols 2025“ teilgenommen und sich so für Familienfreundlichkeit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Teil ihrer Unternehmensphilosophie entschieden. Die Betriebe wurden von einer Jury in den Bereichen Arbeitszeit und -ort, Karenz- und Wiedereinstieg, familienfreundliche Maßnahmen sowie Informationspolitik und Unternehmenskultur bewertet.



Im Rahmen einer feierlichen Urkundenübergabe Anfang Februar dieses Jahres konnten Familienlandesrätin Astrid Mair und Wirtschaftslandesrat Mario Gerber die teilnehmenden Betriebe auszeichnen. Auch zwei Unternehmen aus dem Bezirk Kitzbühel zählen zu den Siegern: In der Kategorie „Privates Wirtschaftsunternehmen mit 21-100 Mitarbeitern“ landete die Biologon GmbH mit Sitz in Hochfilzen auf Platz zwei. Das Altenwohnheim Kitzbühel sicherte sich in der Kategorie „Non Profit Unternehmen/Institution“ ebenfalls den zweiten Platz.



Sieger dürfen beim Staatspreis mitmachen

In den jeweiligen Kategorien erreichten die Tirol Kliniken (Öffentlich-rechtliche Unternehmen), der Sparmarkt Schwoich (Privatbetrieb bis 20 Mitarbeiter), die Etz GmbH aus Kappl (Privatbetriebe mit 21-100 Mitarbeitern) sowie die RLB Tirol AG ( Privatbetriebe ab 101 Mitarbeiter) und die „Aktion Tagesmütter/väter Tirol“ (Non-Profit-Unternehmen) den ersten Platz. Die drei Bestplatzierten haben die Möglichkeit, am Staatspreis „Familie und Beruf“ teilzunehmen.

In einer Aussendung gratulierte LA Peter Seiwald (VP): „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist mir als Familienvater ein großes Anliegen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels weiß ich als Unternehmer, wie wichtig familienfreundliche Arbeitsbedingungen sind. Betriebe wie diese zeigen, dass das im Bezirk Kitzbühel erfolgreich gelebt wird.“ Der nächste Landeswettbewerb startet voraussichtlich 2027.