Erste Retro Week in der Region Hohe Salve

Nicht die schnellste Zeit entscheidet dabei über den Sieg, sondern der Mittelwert – Teamgeist, Timing und ein gutes Gespür für Geschwindigkeit sind also gefragt. Die besten Teams durften sich über attraktive Preise freuen, während alle Starter*innen mit einem exklusiven Retro-Bauchtasche belohnt wurden.



Die Siegerteams des Seilrennens:

1. Platz: Salvenpass 2

2. Platz: Broad Pass 2

3. Platz: Two and a half Schifohra



Musik, Hüttenflair und Party bis in die späten Abendstunden

Auch abseits der Pisten wurde während der Retro Week ausgelassen gefeiert. Die Hütten in der Region sorgten mit Live-Musik, DJs und bester Stimmung über die gesamte Woche für echtes Retro-Feeling. Außerdem gab es für kurzentschlossene einen Pop-Up Store auf der KRAFTalm, wo man sich noch das passende Outfit sichern konnte.

