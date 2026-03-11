Erste Retro Week in der Region Hohe Salve
Von 2. bis 7. März feierte erstmals die Retro Week in der Region Hohe Salve ihre Premiere. Eine Woche lang verwandelten sich die Pisten rund um Hopfgarten und Itter in eine bunte Zeitreise in die goldenen Jahre des Wintersports. Live-Musik, Retro-Outfits und gesellige Treffpunkte auf den Hütten sorgten während der gesamten Woche für beste Stimmung.
Höhepunkt war der 3. Retro Skitag am Samstag, den 7. März, der erneut zahlreiche Besucher*innen lockte.
Größtes Seilrennen Österreichs: Skigaudi mit Rekordbeteiligung
Ein besonderes Highlight war auch heuer wieder das beliebte Gaudi-Skirennen des Skiklubs Hopfgarten, bei dem Dreierteams beim traditionellen Seilrennen gegeneinander antraten. Mit rund 180 3er-Teams entwickelte sich das Rennen zum größten Seilrennen Österreichs und sorgte für jede Menge Unterhaltung.
Nicht die schnellste Zeit entscheidet dabei über den Sieg, sondern der Mittelwert – Teamgeist, Timing und ein gutes Gespür für Geschwindigkeit sind also gefragt. Die besten Teams durften sich über attraktive Preise freuen, während alle Starter*innen mit einem exklusiven Retro-Bauchtasche belohnt wurden.
Die Siegerteams des Seilrennens:
1. Platz: Salvenpass 2
2. Platz: Broad Pass 2
3. Platz: Two and a half Schifohra
Musik, Hüttenflair und Party bis in die späten Abendstunden
Auch abseits der Pisten wurde während der Retro Week ausgelassen gefeiert. Die Hütten in der Region sorgten mit Live-Musik, DJs und bester Stimmung über die gesamte Woche für echtes Retro-Feeling. Außerdem gab es für kurzentschlossene einen Pop-Up Store auf der KRAFTalm, wo man sich noch das passende Outfit sichern konnte.
Erstmals fand zudem der 5-Uhr-Tee in der Salvena in Hopfgarten statt, wo man gemeinsam den Skitag ausklingen ließ. Bei der anschließenden Aftershow-Party – powered by kronehit – wurde bis in den Abend hinein mit kronehit-DJ gefeiert und die Retro Week gebührend abgeschlossen.
„Die Retro Week hat unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Die vielen kreativen Outfits, die großartige Stimmung auf den Hütten und die Rekordteilnahme beim Seilrennen zeigen, wie viel Freude diese besondere Mischung aus Nostalgie und Skispaß bereitet“, freut sich Moderatorin und Marketingleitung Carina Schmid.