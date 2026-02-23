Embacher ist Österreichischer Schülermeister

Großer Erfolg für den Kitzbüheler Ski Club bei den Österreichischen Schülermeisterschaften im Sprunglauf und in der Nordischen Kombination.



In der Schülerklasse I sicherte sich Matthias Embacher mit zwei starken Sprüngen souverän den Meistertitel im Spezialspringen. Teamkollege Benjamin Achrainer komplettierte das starke Ergebnis mit Rang drei und holte Bronze.



Auch in der Schülerklasse II zeigten die K.S.C.-Athleten auf: Tobias Jeßner (6.), Manuel Sonntag (8.) und Loris Koidl (15.) unterstrichen mit soliden Leistungen die geschlossene Mannschaftsstärke der „K.S.C.-Überflieger“.



In der Nordischen Kombination fehlten nur Nuancen zu weiteren Medaillen. In der Schülerklasse I belegte Benjamin Achrainer Rang vier, Matthias Embacher wurde Siebenter.



Tolle Leistungen in der Nordischen Kombination

Für Spannung sorgte in der Schülerklasse II vor allem Loris Koidl: Vom 14. Startrang aus startete er eine beeindruckende Aufholjagd in der Loipe und verpasste als Vierter das Podest nur hauchdünn. Manuel Sonntag lief knapp dahinter auf Rang fünf ein, Tobias Jeßner wurde Achter.



Am Sonntag folgte der nächste Höhepunkt: Nach seinem Einzeltitel kürte sich Matthias Embacher gemeinsam mit Benjamin Achrainer und Manuel Schneider (NT Absam) zum Österreichischen Schülermeister im Team.



In der Schülerklasse II gingen mit Manuel Sonntag, Tobias Jeßner und Loris Koidl gleich drei K.S.C.-Athleten im Teambewerb an den Start. Mit Team Tirol 1 belegten Sonntag und Jeßner Rang sieben, Koidl wurde mit Team Tirol 2 Zehnter.



Zwei Vizemeistertitel in der Kombination

In der Nordischen Kombination durfte nochmals gejubelt werden: Benjamin Achrainer und Manuel Schneider gingen mit Vorsprung in die Loipe, mussten sich am Ende aber dem Team Steiermark geschlagen geben – Silber und damit der Vizemeistertitel waren der verdiente Lohn.



Eine sehenswerte Aufholjagd gelang neuerlich Loris Koidl gemeinsam mit Laurin Goller (SV Innsbruck Bergisel). Als Siebte gestartet, arbeiteten sie sich auf der jeweils 4x600-Meter-Runde Platz um Platz nach vorne und krönten sich am Ende ebenfalls zu Vizemeistern.



Manuel Sonntag (mit Vitus Goller) belegte Rang fünf, Tobias Jeßner (mit Jonas Posch) wurde Achter.