Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Meldungen
  3. Einbruch bei Bergbahn: Tresor aufgebrochen
Kitzbüheler Anzeiger
Einbrecher_profile-view-man-with-hoodie-trying-pick-lock-house-forcing-his-entry
Foto: Adobe Stock

St. Ulrich

von Kitzbüheler Anzeiger
23. Februar 2026

Einbruch bei Bergbahn: Tresor aufgebrochen

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in das Verwaltungsgebäude der Bergbahn Buchensteinwand in St. Ulrich eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

Die Tat ereignete sich laut Polizei in der Zeit zwischen Sonntag, 22. Februar, 17 Uhr, und Montag, 23. Februar, 7.30 Uhr. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zum Gebäude der Bergbahn Buchensteinwand und öffneten dort einen Stahltresor mit einem bislang unbekannten Werkzeug. Das darin befindliche Bargeld wurde entwendet.

Darüber hinaus stahlen die Täter weiteres Bargeld aus einem versperrten Büro-Rollcontainer. Auch mehrere Telefonkabel sowie eine an der Außenfassade montierte WLAN-Box wurden von den Unbekannten abmontiert und mitgenommen.

Die Höhe des entstandenen Schadens liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Polizeiinspektion Fieberbrunn hat die Ermittlungen aufgenommen und ersucht um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Informationen werden unter der Telefonnummer 059133/7202 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Weitere Artikel:

Polizei_Teaserbild

St. Ulrich

23.02.2026

Einbruch bei der Bergbahn

Einbruch in St. Ulrich Täter knackten einen Tresor im Verwaltungsgebäude der Bergbahn Buchensteinwand und entkamen mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

a_Unterbürg_9_2026_Klausner

St. Johann

23.02.2026

Unterbürg: Für Gericht Beschwerde unzulässig

Im Streit um „Unterbürg“ in St. Johann hat der Verfassungsgerichtshof eine weitere Entscheidung getroffen: Die Beschwerde gegen die Volksbefragung wurde zurückgewiesen.

Schneebrett Symbolbild

Kitzbühel

21.02.2026

Zeugen nach Lawine gesucht

Ein 32-jähriger Snowboarder löste im Skigebiet KitzSki auf Piste 23 eine Schneebrettlawine aus. Der Mann wurde rund 85 Meter mitgerissen, konnte sich jedoch selbst befreien und blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Empfang Olympiasieger Huw Nightingale in Westendorf
ABO PUR

Westendorf

20.02.2026

Westendorf feiert seinen Olympiasieger

Mit einem feierlichen Einmarsch durchs Dorf, begleitet von der Musikkapelle, den Schützen und zahlreichen Ehrengästen wurde Snowboard-Olympiasieger Huw Nightingale in seiner Heimat empfangen.

Schülermeister Oberndorf_08_2026_Nothdurfter.webp

Oberndorf

20.02.2026

Nightrace mit strahlenden Siegern

Beim 19. Nightrace des Skiclubs Oberndorf auf der Tauwiese gingen 88 Teilnehmer an den Start. Leonie Bachler verteidigte ihren Titel als Schülermeisterin, bei den Burschen gewann David Lindner knapp vor Raphael Kullnig. Besonders groß war die Begeisterung bei den 28 Bambinis.

a-nothegger-8-2026-klausner-2
ABO PUR

Kitzbühel

20.02.2026

Stadträtin Nothegger übernimmt UK-Liste

Im Kitzbüheler Gemeinderat kam es zu Personalrochaden – nach dem Rücktritt von
Gemeinderat Andreas Fuchs-Martschitz (UK) übernahm Gertraud Nothegger die Fraktion.

VorLAZ
ABO PUR

Bezirk

20.02.2026

Erfolgsmodell VorLAZ Kitzbühel

Das VorLAZ Kitzbühel hat sich seit 2024 als wichtige Plattform für die regionale Fußball-Nachwuchsförderung etabliert. Rund 20 Kinder trainieren zweimal wöchentlich unter professioneller Anleitung – heuer schafften erstmals vier Talente den Sprung ins LAZ.

a_PA SPOE KB 1

Kitzbühel

20.02.2026

Arbeitsmarkt im Fokus der SPÖ

Beim Besuch des AMS Kitzbühel standen unter anderem die Situation von Frauen sowie älteren Arbeitnehmern im Mittelpunkt.

E-Paper
Aktuelles
Suche