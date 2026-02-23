Einbruch bei Bergbahn: Tresor aufgebrochen

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in das Verwaltungsgebäude der Bergbahn Buchensteinwand in St. Ulrich eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.



Die Tat ereignete sich laut Polizei in der Zeit zwischen Sonntag, 22. Februar, 17 Uhr, und Montag, 23. Februar, 7.30 Uhr. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zum Gebäude der Bergbahn Buchensteinwand und öffneten dort einen Stahltresor mit einem bislang unbekannten Werkzeug. Das darin befindliche Bargeld wurde entwendet.



Darüber hinaus stahlen die Täter weiteres Bargeld aus einem versperrten Büro-Rollcontainer. Auch mehrere Telefonkabel sowie eine an der Außenfassade montierte WLAN-Box wurden von den Unbekannten abmontiert und mitgenommen.



Die Höhe des entstandenen Schadens liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Polizeiinspektion Fieberbrunn hat die Ermittlungen aufgenommen und ersucht um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Informationen werden unter der Telefonnummer 059133/7202 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

