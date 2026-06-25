Ein Fest für die Mitarbeiter als Dankeschön in Kitzbühel organisiert

Auf Initiative der Betriebsräte der verschiedenen Betriebe der Stadtgemeinde Kitzbühel fand kürzlich ein gemeinsames Fest für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Stadtwerken in Kitzbühel statt.



Ziel der Veranstaltung war es, den Austausch untereinander zu fördern, das Miteinander zu stärken und den vielen engagierten Menschen in den unterschiedlichen Bereichen der Stadtgemeinde Danke zu sagen.



Ein besonderer Dank gilt den organisierenden Betriebsräten, die mit großem Einsatz und viel Engagement dieses Fest möglich gemacht haben. Durch ihre Initiative wurde ein schöner Rahmen geschaffen, in dem Begegnung, Zusammenhalt und Wertschätzung im Mittelpunkt standen.



Bürgermeister Klaus Winkler unterstrich mit seiner Anwesenheit und seinen wertschätzenden Worten die große Bedeutung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Stadtgemeinde. Gemeinsam mit Stadtamtsdirektor Michael Widmoser zeigte er sich erfreut über das gelungene Fest und bedankte sich für den täglichen Einsatz aller Beschäftigten. Diese tragen in ihren jeweiligen Aufgabenbereichen wesentlich zum Funktionieren und zur Lebensqualität in Kitzbühel bei.



Das Mitarbeiterfest machte deutlich, wie wichtig Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung und ein gutes Miteinander über die einzelnen Betriebe und Abteilungen hinweg sind.