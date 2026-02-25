Zum Inhalt springen

Kitzbüheler Anzeiger

Foto: Kitzbühel Tourismus

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
25. Februar 2026

Dritte Auflage von Sound Escape

Das „Sound Escape“ geht von 20. bis 22. März in die dritte Runde –mit einem weitentwickelten Konzept. Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser unterstreicht: „Seit vielen Jahren setzen unsere Betriebe einen Schwerpunkt auf elektronische Musik am Berg. Mit Sound Escape ist es uns gelungen, diese Kräfte zu bündeln und mit einem innovativen Konzept unsere Partner am Berg und im Tal zu verbinden.“ Dass in Kitzbühel regelmäßig hochkarätige DJs im Bereich elektronischer Musik auflegen, ist bekannt. Mit Sound Escape werden die individuellen Initiativen in einem Festival-Konzept gebündelt.

Geänderte Öffnungszeiten
Die beiden Alpine Stages am Kitzbüheler Horn am Freitag, 20. März, und am Hahnenkamm am Samstag, 21. März, bilden die Bühne für ein vielseitiges Programm. Insgesamt erklingen an den drei Veranstaltungstagen elektronische Beats der über 30 DJs an 20 unterschiedlichen Standorten am Berg und im Tal. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher mit Claptone, einem international renommierten House-DJ und Musikproduzenten. Wieder mit dabei sind die brasilianisch-österreichische DJane Joyce Muniz, KILIMANJARO - Highlight-Act aus dem letzten Jahr – sowie Stilikone Wolfram – und natürlich viele weitere Artistsg.

Am Sound-Escape Wochenende kommt es zu geänderten Öffnungszeiten der Bergbahnen. Am Freitag, 20. März, ist die Hornbahn I und II bis 19 Uhr und die Hahnenkammbahn bis 23 Uhr in Betrieb – Betriebspause der Hahnenkammbahn von 17 bis 17.45 Uhr. Am Samstag, 21. März, fährt die Fleckalmbahn bis 18.30 Uhr, die Hahnenkammbahn wie jeden Samstag bis 18 Uhr.

Weitere Informationen

