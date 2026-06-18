Demenz-Schulungsreihe in St. Johann beendet

Wie können Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen bestmöglich begleitet, beraten und unterstützt werden? Diesen Fragen widmete sich die kostenlose Schulungsreihe für Mitarbeiter von Arztordinationen und Apotheken, die kürzlich in St. Johann erfolgreich abgeschlossen wurde. Insgesamt 13 Teilnehmer aus unterschiedlichen Berufsgruppen – darunter eine Ärztin, Apotheker, Ordinationsmitarbeiterinnen und Fachkräfte der mobilen psychiatrischen Pflege – nutzten die Gelegenheit zur Weiterbildung und zum fachlichen Austausch.



„Die Resonanz war durchwegs positiv. Besonders geschätzt wurde der interdisziplinäre Austausch zwischen den verschiedenen Berufsgruppen. Denn gerade bei Demenzerkrankungen zeigt sich immer deutlicher, wie wichtig ein gutes Zusammenspiel aller Beteiligten ist“, zogen die Kursleiterinnen Katja Gasteiger und Susanne Schmidt-Neubauer Resümee.



In drei Modulen erhielten die Teilnehmer praxisnahes Wissen zu Demenz, Kommunikation und Angehörigenarbeit. Gleichzeitig bot die Schulungsreihe Raum für Diskussionen, Erfahrungsaustausch und Vernetzung.

Möglich gemacht wurde die Schulungsreihe durch die Zusammenarbeit der Caritas Servicestelle Demenz mit dem Projekt „Demenzfreundliche Region regio3“ unter der Projektleitung des Mädchen- und Frauenberatungszentrums Bezirk Kitzbühel.