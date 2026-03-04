Bundesministerium für Finanzen warnt aktuell wieder vor Betrügern

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) warnt aktuell vor betrügerischen Nachrichten, Fake-Anrufen und gefälschten Webseiten: Internetbetrüger versuchen, an persönliche Daten von Bürgern und Unternehmern zu gelangen bzw. Zahlungen zu erschwindeln. Die Internetbetrüger täuschen vor, dass die Nachrichten von offiziellen Stellen der österreichischen Finanzverwaltung stammen. Zu den bekannten Maschen zählen beispielsweise Steuerrückzahlungen, offene Forderungen und drohende Pfändungen.



BMF-Bescheide per Post oder Databox

Das BMF betont, dass es sich hierbei um Betrugsversuche handelt und die versendeten Nachrichten, Webseiten und Anhänge Fälschungen darstellen. Informationen des BMF erfolgen grundsätzlich in Form von digital signierten Bescheiden und werden per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt. Das BMF fordert niemals zur Übermittlung von Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf.