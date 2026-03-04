Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Manfred Dag AMS Leiter Kitzbühel Porträtfoto
Kitzbühels AMS-Leiter Manfred Dag.
Foto: AMS/Sabine Kelz

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
04. März 2026

Bezirk: Weniger Arbeitslose im Februar

Der Tiroler Arbeitsmarkt bleibt auch im Februar stabil, die Arbeitslosigkeit ist bundeslandweit nur leicht gestiegen – das zeigt das AMS Tirol in seiner jüngsten Statistik auf. Mit Stichtag 28. Februar waren in Tirol 17.414 Personen arbeitslos vorgemerkt. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um 302 Menschen mehr (plus 1,8 Prozent). Die Arbeitslosenquote im Februar betrug in Tirol 4,4 Prozent. Im Bundesländervergleich ist das der niedrigste Wert.

Der Bezirk Kitzbühel konnte dagegen erneut einen moderaten Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnen, wie AMS-Leiter Manfred Dag unterstrich. Insgesamt waren in unserer Region 1.040 Personen ohne Arbeit gemeldet – 15 weniger als im Februar 2025. Besonders positiv entwickelte sich im Bezirk die Lage im Bau- und Baunebengewerbe mit minus 37 Arbeitslosen (minus 8,6 %) sowie im Handel mit minus 30 Arbeitslosen (minus 23 %). Damit entwickelt sich der regionale Arbeitsmarkt besser als der österreichweite Durchschnitt.

Sonderfall am Lehrstellenmarkt
In Tirol ist der Bestand an sofort verfügbaren offenen Lehrstellen im Vergleich zum Vorjahr um 11,1 Prozent auf insgesamt 1.169 gestiegen. Damit unterscheidet sich der Lehrstellenmarkt in Tirol von allen anderen Bundesländern, in denen die Anzahl offener Lehrstellen rückläufig ist. „Wir haben deutlich mehr offene Lehrstellen als suchende Jugendliche. Der demografisch bedingte Rückgang verstärkt den Engpass an Fachkräften“, so AMS-Landesgeschäftsführerin Sabine Platzer-Werlberger.

