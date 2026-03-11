Zum Inhalt springen
Waidring

11. März 2026
11. März 2026

Arbeitsunfall in Waidring: 59-Jähriger stürzt 3,5 Meter tief

Am 10. März 2026 gegen 08:50 Uhr war ein 59-jähriger Mann mit Einblasdämmarbeiten auf einer Baustelle in Waidring beschäftigt. Beim Ziehen eines Einblasschlauches von einem Fenster zur anderen Seite des Gebäudes stürzte er aus derzeit noch nicht bekannter Ursache durch den ungesicherten Treppenabgang und prallte rund 3,5 Meter tiefer auf die betonierte Treppe.

Die Rettungskette wurde von einem weiteren Arbeiter, der den Unfall nicht wahrgenommen hatte, in Gang gesetzt. Der 59-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.

