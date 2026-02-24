Adler-Damen erneut auf Finalkurs

Wo hat sich das Team im Vergleich zur letzten Saison am meisten weiterentwickelt?



Helena Hörl: Wir haben in der Vergangenheit viel am Spielaufbau gearbeitet. Das ist ein Bereich, an dem wir hart arbeiten und der sich mit Sicherheit verbessert hat.

Wie geht ihr mental damit um, wenn man weiß: Jeder will den Tabellenführer schlagen?



Jana Reuter: Wir gehen als Tabellenführer nicht mit der Einstellung hinein, dass wir sowieso gewinnen werden. Wichtig ist für uns, dass wir uns mental vor Augen führen, warum wir Erster sind, und den Gegnerinnen zeigen wollen, dass wir aus gutem Grund vorne platziert sind.



Villach ist nur knapp hinter euch auf Platz zwei – wie fühlt sich die Ausgangslage vor den beiden Spielen und auch im Hinblick auf das Finalturnier an?



Jana Reuter: Wir versuchen in der Vorbereitung auf diese Spiele noch etwas mehr zu geben. Wir wollen hart daran arbeiten, dass wir auch sie schlagen können. Ich denke schon, dass man die Spannung in Richtung Finale bereits merkt. Jeder hält nochmal mehr ins Zeug im Training, aber es ist keineswegs negative Aufregung oder Angst, sondern Vorfreude darauf.



Du hattest die Möglichkeit, im Trainingscamp des U14-Nationalteams Deutschland dabei zu sein. Wie war diese Erfahrung für dich?



Jana Reuter: Es ist natürlich cool, auch mit Leuten in meinem Alter zusammenzuspielen. Es waren vier Tage, an denen man an nichts anderes denken musste als an Eishockey. Man muss nicht an die Schule denken und kann sich voll auf das Spielen und das Trainieren mit dem Team konzentrieren.



Das DEBL-2-Finalturnier findet heuer voraussichtlich bei euch in Kitzbühel statt – was bedeutet das für euch als Spielerinnen?



Sophia Widmair: Heimspiele sind immer schön, und ein solches Finalturnier zu Hause kann auch ein Vorteil sein. Es bringt zusätzliche Motivation, da wir auf viel Unterstützung unserer Fans bauen können. Ich freue mich schon sehr darauf. Wir wollen mit Spaß in die Spiele hineingehen und im besten Fall natürlich den Titel erneut gewinnen.