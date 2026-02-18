Adi Mader prägte das Vereinsleben

Der Pensionistenverband Tirol, Bezirksorganisation Kitzbühel und die Ortsgruppe Waidring nehmen Abschied von Adolf „Adi“ Mader, der am 8. Februar still und leise aus dem Leben geschieden ist. Mit ihm verliert der Verband einen langjährigen Weggefährten, der das Vereinsleben über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt hat.



Mehr als 30 Jahre war Adolf Mader Mitglied des Pensionistenverbandes, davon über zehn Jahre als Obmann der Ortsgruppe Waidring. Mit seiner ruhigen, besonnenen und verbindenden Art verstand er es, Menschen zusammenzuführen und das Gemeinschaftsleben aktiv und nachhaltig zu gestalten. Viele Initiativen und Veranstaltungen der Ortsgruppe tragen bis heute seine Handschrift.



Auch über den Pensionistenverband hinaus engagierte sich Adolf Mader in vielfältiger Weise für das Gemeinwohl. Als Gemeinderat setzte er sich mit großer Verantwortung für die Anliegen der Bevölkerung ein, insbesondere für jene, die Unterstützung benötigten. Als Betriebsrat war er ein verlässlicher Ansprechpartner für seine Kolleginnen und Kollegen und zeichnete sich durch Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft aus. Für sein Wirken wurde er vom Land Tirol mit der höchsten Auszeichnung geehrt.



Der Pensionistenverband Tirol, Bezirksorganisation Kitzbühel, und die Ortsgruppe Waidring werden Adolf „Adi“ Mader als warmherzigen, verantwortungsbewussten und hilfsbereiten Menschen in ehrender Erinnerung behalten.