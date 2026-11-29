Ein gefährlicher Einsatz auf dem eigenen Hausdach endete am Samstag in Schwendt mit schweren Verletzungen: Ein 70-jähriger Einheimischer wollte seine Photovoltaikanlage vom Schnee befreien. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem folgenschweren Sturz.



Der Mann fiel aus rund 5,5 Metern Höhe vom Dach seines Einfamilienhauses in den darunterliegenden Garten. Trotz seiner schweren Thoraxverletzung gelang es ihm noch, selbstständig zu den Nachbarn zu gehen. Diese alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der 70-Jährige mit dem Notarzthubschrauber C4 in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.