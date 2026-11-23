Mit 101 km/h statt der erlaubten 50 km/h war ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer am Sonntag, 22. November, im Ortsgebiet von Hochfilzen unterwegs.



Die Polizei führte gegen 10.45 Uhr auf der B164 eine Geschwindigkeitsmessung durch. Nach Abzug der Messtoleranz blieb eine Überschreitung von 47 km/h. Dem jungen Lenker wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen. Zudem wird er bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.