Ein Ladendiebstahl in einem Kitzbüheler Lebensmittelmarkt eskalierte am Mittwochvormittag. Ein 65-jähriger mutmaßlicher Dieb stieß einen Ladendetektiv weg und lieferte sich mit ihm ein Handgemenge.





Der Vorfall ereignete sich kurz vor Mittag. Nachdem der Ladendetektiv den 65-jährigen Österreicher nach einem Diebstahl angehalten und ihn aufgefordert hatte, mit ins Geschäft zu kommen, widersetzte sich dieser. Er stieß den Detektiv von sich weg, woraufhin es zu einer Rangelei kam.Schließlich konnte sich der Mann losreißen und zu Fuß flüchten. Lange blieb er allerdings nicht auf freiem Fuß: Eine Polizeistreife hielt ihn kurze Zeit später im Nahbereich an.





Sowohl der 65-Jährige als auch der Ladendetektiv gaben an, bei dem Handgemenge verletzt worden zu sein. Der Mann wurde einvernommen und wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck auf freiem Fuß angezeigt.