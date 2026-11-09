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  3. Brandserie in St. Johann: Drei Mülleimer in Flammen
Kitzbüheler Anzeiger
Feuerwehr

Die Feuerwehr St. Johann war am Sonntagabend im Dauereinsatz.

Foto: FF St. Johann/Joast

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
09. November 2026

Brandserie in St. Johann: Drei Mülleimer in Flammen

Gleich drei Mülleimer wurden am Sonntagabend in St. Johann in Tirol zum Ziel eines Brandstifters. Die Feuerwehr musste innerhalb kurzer Zeit zu zwei Einsätzen ausrücken. Gegen 18.42 Uhr ging der erste Notruf wegen eines brennenden Mülleimers in der Bahnhofshalle ein. Gleichzeitig rauchte ein weiterer Abfallbehälter am Bahnhofsvorplatz stark. Rund eine Stunde später brannte schließlich ein dritter Mülleimer im nahegelegenen Bereich Baumoos vollständig ab.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Johann rückte zweimal mit jeweils 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus. Auch die Polizei war vor Ort.Die Ermittlungen zur Ausforschung der bislang unbekannten Täter laufen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

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