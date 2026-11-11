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Kitzbüheler Anzeiger
Autoabsturz Ache St. Johann

Die Mitglieder der Feuerwehr St. Johann mussten den Unfalllenker aus dem Wrack bergen. Im Einsatz war auch die Wasserrettung

Foto: Feuerwehr/Wörgetter

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
11. November 2026

Dramatische Rettung aus der Fieberbrunner Ache

Ein schwerer Verkehrsunfall auf derHochkönig Bundesstraße bei St. Johann sorgte am Dienstag für inen aufwendigen Feuerwehreinsatz. Ein Pkw war von der Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und war in die Fieberbrunner Ache gestürzt.

Wie unter anderem die Feuerwehr berichtete, war der der Lenker wurde im völlig demolierten Fahrzeug eingeschlossen und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die alarmierten Feuerwehren St. Johann und Kirchdorf sowie die Wasserrettung rückten zur Rettung aus. Mithilfe des hydraulischen Rettungsgeräts gelang es den Einsatzkräften, den Mann aus dem Wrack zu befreien. Die anschließende Bergung aus dem Bachbett gestaltete sich besonders anspruchsvoll: Der Verletzte musste mit Unterstützung einer Drehleiter aus der Ache gerettet werden.


Neben der Menschenrettung galt es auch, mögliche Umweltschäden zu verhindern. Die Feuerwehr Kirchdorf errichtete deshalb flussabwärts eine Ölsperre, um ausgetretene Betriebsmittel aufzufangen und eine weitere Verunreinigung des Gewässers zu verhindern.


Der Lenker wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und den Notarzt mit schweren Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus St. Johann gebracht, hieß es. Im Einsatz standen neben den Feuerwehren St. Johann und Kirchdorf auch die Wasserrettung Bezirk Kitzbühel, das Rote Kreuz und der Notarzt.

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