Ein Glimmbrand am Dach eines Hotelzubaus sorgte am Dienstag für einen Feuerwehreinsatz in Westendorf. Am Vormittag bemerkte die Wirtin eine Rauchentwicklung und setzte umgehend den Notruf ab.





Die Freiwillige Feuerwehr Westendorf konnte den Brand rasch eindämmen und ein Ausbreiten verhindern. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich das Feuer im Anschlussbereich zwischen dem Neubau und dem Altbestand entwickelt haben. Auslöser waren vermutlich Flämmarbeiten, die am Vortag durchgeführt worden waren. Der Glimmbrand breitete sich offenbar über die Nachtstunden aus.





Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Feuerwehr Westendorf stand mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz.