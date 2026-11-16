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Kitzbüheler Anzeiger
Krampus_240840011_Nicola Simeoni

Symbolfoto

Foto: Adobe Stock

Brixen

von Kitzbüheler Anzeiger
16. November 2026

Stahlgitter auf 19-Jährigen geworfen: Verletzter nach Teufellauf in Brixen

Kaum hat die Saison der Krampusläufe begonnen, schon gab es den ersten Vorfall. Bei einer Auseinandersetzung im Anschluss an den Teufellauf in Brixen wurde am Wochenende ein 19-Jähriger verletzt. Er musste ins Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert werden.

Im Bereich des Liftparkplatzes in Brixen fand ein Teufellauf mit anschließendem Festbetrieb statt. Gegen drei Uhr früh kam es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei österreichischen Männern im Alter von 19, 22 und 25 Jahren.


Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sollen die beiden älteren Männer ein Stahlabsperrgitter auf den am Boden liegenden 19-Jährigen geworfen haben. Dieser erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus St. Johann gebracht.Die Polizeiinspektion Kirchberg führt die Ermittlungen. Nach deren Abschluss wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.

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