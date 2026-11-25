Ein 80-jähriger Autofahrer verursachte am Dienstagnachmittag in Westendorf einen Unfall und setzte seine Fahrt trotz beschädigtem Fahrzeug fort. Erst in Hopfgarten blieb sein Wagen liegen. Der Lenker war alkoholisiert und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.





Der Mann war am 24. November gegen 16.40 Uhr auf der L204 vom Ortszentrum Westendorf in Richtung Windau unterwegs. Beim Abbiegen auf Höhe Holzham kollidierte sein Auto mit einem Stein. Dabei zog sich der 80-Jährige eine Verletzung unbestimmten Grades am Kopf zu.



Statt anzuhalten, setzte er seine Fahrt bis nach Hopfgarten fort. Dabei verlor das beschädigte Fahrzeug auf der gesamten Strecke Öl. Auf der Brixentaler Bundesstraße blieb der Wagen kurz nach dem Hopfgartner Wald schließlich liegen.



Bei der Polizeiinspektion Kirchberg ging daraufhin die Meldung über einen möglichen Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Lenker ein. Ein Alkotest verlief positiv. Dem 80-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Rettung brachte ihn ins Bezirkskrankenhaus Kufstein. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.