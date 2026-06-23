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  3. 3.000 Euro für Kinder mit Neurofibromatose
Kitzbüheler Anzeiger
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Stefan Erharter, Hannes Müller, Anil Dönmez (Auxilium) und Michael Kirchmair (Aktionsradius) bei der Scheckübergabe. Foto: Auxilium Hopfgarten

Hopfgarten

von Kitzbüheler Anzeiger
23. Juni 2026

3.000 Euro für Kinder mit Neurofibromatose

Mit Bewegung Gutes tun – dieses Motto stand auch bei der vierten Auflage des App-Run-Events im Rahmen des Wings for Life Runs in Hopfgarten im Mittelpunkt.

Der Marktplatz verwandelte sich erneut in einen Treffpunkt für Familien, Sportbegeisterte und Unterstützer eines guten Zwecks.
Besonders die jüngsten Teilnehmer sorgten beim beliebten Pfotenlauf für Begeisterung. Rund 150 Kinder legten gemeinsam etwa 1.000 Kilometer zurück und machten den Bewerb zu einem vollen Erfolg.
Auch der App Run erfreute sich großer Beliebtheit: 145 Läuferinnen und Läufer absolvierten insgesamt rund 2.000 Kilometer.

Den Tagessieg sicherte sich Axel Moenaert mit starken 33,98 Kilometern. Auf den weiteren Plätzen folgten Paul Sieberer (31,3 km), Hannes Achrainer (27,02 km), Vincent Röckenschuss (25,24 km) und Anil Dönmez (24,25 km). Elisabeth Fuchs komplettierte mit 23,80 Kilometern die Top Sechs des Tages.

Neben den sportlichen Leistungen stand vor allem der karitative Gedanke im Vordergrund. Der Veranstalterverein Aktionsradius spendet den Reinerlös der Veranstaltung in Höhe von 1.500 Euro an den Verein NF-Kinder, der sich für Menschen mit Neurofibromatose und die Forschung zu dieser seltenen Erkrankung einsetzt.

Der Verein Auxilium verdoppelt die Spendensumme, sodass insgesamt 3.000 Euro übergeben werden konnten.KA

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