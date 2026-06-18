Verkehrsunfall in Waidring: Deutscher Pkw-Lenker mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzungsfolge kam es am 17. Juni 2026 gegen 11.25 Uhr auf der B178 im Gemeindegebiet von Waidring. Ein 63-jähriger deutscher Staatsangehöriger war mit seinem Pkw von Lofer kommend in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs. Zur selben Zeit wollte ein 42-jähriger Bosnier von einer Gemeindestraße auf die B178 einfahren und in Fahrtrichtung Lofer weiterfahren. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge.



Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der Pkw des 63-Jährigen um die eigene Achse und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Der deutsche Fahrzeuglenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er vom Notarzthubschrauber „C4“ in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.



Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste der Verkehr auf der B178 wechselseitig angehalten werden. Dadurch kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.