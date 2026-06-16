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Kitzbüheler Anzeiger
Fußball St. Johann
Foto: SK St. Johann/Kili

Bezirk

von Sabine Huber
16. Juni 2026

Tränen, Jubel und ein Stück Fußballgeschichte

Der Traum vom Meistertitel lebte in St. Johann bis zum letzten Spieltag. Der SK ging mit der Hoffnung in die Partie, mit einem Sieg und Schützenhilfe der WSG Tirol Juniors doch noch den ganz großen Coup zu landen.

Doch auf dem vom Dauerregen aufgeweichten Rasen im Koasastadion entwickelte sich kein Fußball-Leckerbissen. Die Mannschaft von Norbert Frey biss sich durch, kämpfte um jeden Ball und holte am Ende ein 2:2-Unentschieden. Weil die WSG Tirol Juniors gleichzeitig voll anschrieben, war die Entscheidung im Titelrennen ohnehin gefallen.

Trotzdem gibt es in St. Johann keinen Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Im Gegenteil: Die Koasa-Kicker blicken auf eine Saison zurück, die einen festen Platz in der Vereinsgeschichte einnehmen wird. Mit Rang zwei wurde der Aufstieg fixiert und damit ein historischer Meilenstein gesetzt. Erstmals überhaupt wird der SK St. Johann in der kommenden Saison in der dritthöchsten Spielklasse Österreichs auflaufen.

Impressionen aus St. Johann

Westendorf schafft Top10 trotz Sieg nicht
Bis zum Schlusspfiff zittern hieß es auch für Westendorf. Die Brixentaler hatten in der Landesliga noch die Chance, mit einem Platz unter den Top zehn das Ticket für die höhere Spielklasse in der kommenden Saison zu lösen. Die Mannschaft erledigte ihre Aufgabe mit einem souveränen 3:0-Erfolg, musste am Ende aber trotzdem zusehen, weil auch die direkten Konkurrenten voll anschrieben und den Vorsprung über die Ziellinie brachten.

Kitz Juniors knacken die Top10
Das glücklichere Ende erwischten die Kitz Juniors. Zwar reichte es im letzten Spiel der Gebietsliga nur zu einem Unentschieden, doch weil die Konkurrenz auf der Zielgeraden Federn ließ, schaffte die junge Mannschaft doch noch den Sprung unter die Top zehn und darf sich über den Ligaaufstieg freuen.

Impressionen vom Match der Kitz Juniors

Auch in der 1. Klasse blieb die Spannung bis zur letzten Runde erhalten. Waidring hatte die Chance, mit einem Sieg und der passenden Schützenhilfe noch unter die besten zehn Teams vorzustoßen. Doch daraus wurde nichts. Die Elf musste sich im letzten Heimspiel Mayrhofen 1b mit 2:4 geschlagen geben und verpasste damit den Sprung in as obere Tabellendrittel.

Impressionen vom Match in Waidring

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