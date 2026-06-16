Tränen, Jubel und ein Stück Fußballgeschichte

Der Traum vom Meistertitel lebte in St. Johann bis zum letzten Spieltag. Der SK ging mit der Hoffnung in die Partie, mit einem Sieg und Schützenhilfe der WSG Tirol Juniors doch noch den ganz großen Coup zu landen.



Doch auf dem vom Dauerregen aufgeweichten Rasen im Koasastadion entwickelte sich kein Fußball-Leckerbissen. Die Mannschaft von Norbert Frey biss sich durch, kämpfte um jeden Ball und holte am Ende ein 2:2-Unentschieden. Weil die WSG Tirol Juniors gleichzeitig voll anschrieben, war die Entscheidung im Titelrennen ohnehin gefallen.



Trotzdem gibt es in St. Johann keinen Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Im Gegenteil: Die Koasa-Kicker blicken auf eine Saison zurück, die einen festen Platz in der Vereinsgeschichte einnehmen wird. Mit Rang zwei wurde der Aufstieg fixiert und damit ein historischer Meilenstein gesetzt. Erstmals überhaupt wird der SK St. Johann in der kommenden Saison in der dritthöchsten Spielklasse Österreichs auflaufen.