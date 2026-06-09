Tourismusschüler erhalten Diplome

Nach drei Jahren Schule inklusive 24 Wochen Pflichtpraktikum in Tourismusbetrieben konnten sich 26 Schüler der Tourismusschulen am Wilden Kaiser über den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zu Hotelkaufleuten freuen.



Im Rahmen einer feierlichen Verleihung überreichten Direktor Christian Grote, Wirtschaftskammer Fachgruppenobmann-Stellvertreter Michael Grander, der stellvertretende Bürgermeister von St. Johann, Peter Wallner, sowie Klassenvorstand Florian Ebersberger die Diplome an die stolzen Absolventen.



In seiner Ansprache blickte Klassenvorstand Florian Ebersberger auf die vergangenen Jahre zurück: „Eine Reise geht zu Ende. Niemand kehrt so zurück, wie er aufgebrochen ist.“ Die Abgänger hätten in den vergangenen drei Jahren zahlreiche persönliche und fachliche Entwicklungen durchlaufen und nun einen beeindruckenden Abschluss erreicht.



Diplom öffnet viele Türen

Michael Grander hob die Bedeutung der Ausbildung für die Tourismusbranche hervor. Das Diplom sei „ein Schlüssel, der viele Türen öffnet“. Gleichzeitig betonte er, dass die Dienstleistung am Gast auch in Zukunft von Menschen geprägt werde: „Persönlichkeit, Herzlichkeit und Gastfreundschaft wird uns die Künstliche Intelligenz nicht abnehmen können.“



Mit dem erfolgreichen Abschluss stehen den jungen Hotelkaufleuten zahlreiche Wege offen. Ein Teil des Jahrgangs setzt die Ausbildung an den Tourismusschulen am Wilden Kaiser im Aufbaulehrgang fort, andere starten in eine weitere Lehre oder steigen direkt ins Berufsleben im Tourismus ein. Für alle bildet die Ausbildung eine solide Basis für ihre weitere berufliche Zukunft.