Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Bezirk
  3. Tourismusschüler erhalten Diplome
Kitzbüheler Anzeiger
Tourismusschule Absolventen 2026

Die Freude war riesig, als die 26 frisch gebackenen Hotelkaufleute ihr Diplom in Händen halten durften.

Foto: Bianca Riegel

Bezirk

09. Juni 2026

Tourismusschüler erhalten Diplome

Nach drei Jahren Schule inklusive 24 Wochen Pflichtpraktikum in Tourismusbetrieben konnten sich 26 Schüler der Tourismusschulen am Wilden Kaiser über den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zu Hotelkaufleuten freuen.

Im Rahmen einer feierlichen Verleihung überreichten Direktor Christian Grote, Wirtschaftskammer Fachgruppenobmann-Stellvertreter Michael Grander, der stellvertretende Bürgermeister von St. Johann, Peter Wallner, sowie Klassenvorstand Florian Ebersberger die Diplome an die stolzen Absolventen.

In seiner Ansprache blickte Klassenvorstand Florian Ebersberger auf die vergangenen Jahre zurück: „Eine Reise geht zu Ende. Niemand kehrt so zurück, wie er aufgebrochen ist.“ Die Abgänger hätten in den vergangenen drei Jahren zahlreiche persönliche und fachliche Entwicklungen durchlaufen und nun einen beeindruckenden Abschluss erreicht.

Diplom öffnet viele Türen
Michael Grander hob die Bedeutung der Ausbildung für die Tourismusbranche hervor. Das Diplom sei „ein Schlüssel, der viele Türen öffnet“. Gleichzeitig betonte er, dass die Dienstleistung am Gast auch in Zukunft von Menschen geprägt werde: „Persönlichkeit, Herzlichkeit und Gastfreundschaft wird uns die Künstliche Intelligenz nicht abnehmen können.“

Mit dem erfolgreichen Abschluss stehen den jungen Hotelkaufleuten zahlreiche Wege offen. Ein Teil des Jahrgangs setzt die Ausbildung an den Tourismusschulen am Wilden Kaiser im Aufbaulehrgang fort, andere starten in eine weitere Lehre oder steigen direkt ins Berufsleben im Tourismus ein. Für alle bildet die Ausbildung eine solide Basis für ihre weitere berufliche Zukunft.

Weitere Artikel:

Brixentaler Antlassritt 2026
ABO PUR

Bezirk

09.06.2026

Brauchtum und Chormusik beim Antlassritt vereint

Mehr als 80 festlich geschmückte Pferde, zahlreiche Besucher und rund 150 Sänger prägten den Fronleichnamstag im Brixental. Antlassritt und internationales Gesangsvereinstreffen sorgten für eindrucksvolle Brauchtums- und Musikerlebnisse.

Mayen Aschaber Beerenberg
ABO PUR

Bezirk

07.06.2026

Kirchberger Andreas Aschaber bezwingt Arktisvulkan

Der Kirchberger Bergsteiger Andreas Aschaber bestieg mit einem Team den Beerenberg auf Jan Mayen, den nördlichsten aktiven Vulkan der Erde. Die Expedition führte durch die raue Arktis.

Der Knappenverein Oberndorf vor der eigenen Votivtafel
ABO PUR

Oberndorf

06.06.2026

Knappenverein Rerobichl bei Wallfahrtsjubiläum

Der Knappenverein Rerobichl Oberndorf nahm an den Feierlichkeiten zum 325-Jahr-Jubiläum der Wallfahrtskirche Maria Kirchental teil und pflegte dabei bergmännische Traditionen.

Harschbichl Spendenübergabe

St. Johann

05.06.2026

Schatz vom Harschbichl hilft Schülern

Die Veranstaltung „Der Schatz vom Harschbichl“ brachte eine Spende von 1.000 Euro für den Hilfsfonds der Mittelschulen St. Johann. Damit werden Familien mit begrenzten finanziellen Mitteln unterstützt.

Rotary Projekt zur Persönlichkeitsstärkung und Gewaltprävention
ABO PUR

Bezirk

02.06.2026

Jugendliche im Miteinander stärken

Der Rotary Club Kitzbühel unterstützte an der MS Kirchberg erneut ein Projekt zur Persönlichkeitsstärkung und Gewaltprävention. Im Mittelpunkt standen Respekt, Verantwortung und Teamgeist.

schutzenehrung1-schutzen-2

Kirchdorf

01.06.2026

Bataillonskommandanten geehrt

Im Rahmen des 28. Alpenregionstreffens wurde der oberste Schütze des Bezirks, Hans Hinterholzer, mit der Goldenen Verdienstmedaille des Bundes der Tiroler Schützen ausgezeichnet.

Probst Michael Feldmann
ABO PUR

Going

01.06.2026

Probst Michael Feldmann feierte Priesterjubiläum

Mit einem feierlichen Hochamt in der Pfarrkirche Going wurde das 40-jährige Priesterjubiläum von Probst Michael Feldmann gefeiert. Kardinal Reinhard Marx zelebrierte den Gottesdienst mit.

Landjugend Aurach Auszeichnung
ABO PUR

Aurach

29.05.2026

Preis für Engagement und Nachhaltigkeit

Das Projekt „Insa Zukunft in kloane Händ“ der Jungbauernschaft/Landjugend Aurach wurde bei der Verleihung „Glanzleistung – das junge Ehrenamt“ in Bozen ausgezeichnet.

E-Paper
Aktuelles